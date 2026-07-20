БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Homo bellicosus: как война стала ремеслом на закате каменного века

Homo bellicosus: как война стала ремеслом на закате каменного века

Принято думать, что первый профессиональный воин встал в строй вместе с первыми армиями — под стенами древних городов, рядом с колесницами и писцами, ведущими учёт трофеев.

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