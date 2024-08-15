Художник показал, как мог бы выглядеть электрический фургон Tesla, который обещал выпустить Маск

Рендер электрического фургона Tesla / © Dominic BRNKMN Недавно молодой художник из Германии Dominic BRNKMN собрал всю имеющуюся информацию об упоминаниях электрического фургона Tesla и представил рендеры с его изображением.
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