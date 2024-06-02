Юнармейцы Приморского края приняли участие во Всероссийском форуме «Юнармия: от смелых поступков к новым делам»

В ходе масштабного мероприятия, в торжественной обстановке юные приморцы – участники форума передали юнармейцам Донецкой Народной Республики награды ветерана Великой Отечественной войны для дальнейшей организации поисковой работы, установления места нахождения родственников участника ВОВ – обладателя наград Власова Николая Никитовича 2024 года рождения.
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