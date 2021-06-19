rabotniky

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Новое предложение по штрафам за превышение скоростного режима

Новое предложение по штрафам за превышение скоростного режима

Новое предложение по штрафам за превышение скоростного режима Юлия ДнепровскаяВ 2021 году вступило и еще вступит в силу большое количество изменений в Правила дорожного движения, что ведет к новым штрафам, удобствам и неудобствам для водителей.

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sergey andreev
К чему этот бред? Населенные пункты разные, дороги в них тоже. При необходимости снизить скорость на определенном участке, есть дорожные знаки, ограничивающие скорость. На абсолютно любом участке дороги скорость может быть ограничена знаком, в соответствии с ПДД. Много пешеходов, рядом школа, другие варианты появления пешеходов на дороге? Ставим знак 3.24 с циферкой 20-30-40 и зоной действия. Все же это прописано в ПДД, которые депутаты сами похоже не знают. Изображают бурную деятельность, типа законотворствуют.
Михаил Бутов
И законотворчество это весьма накладно. Если раньше все пользовались ПДД, где чётко было установлено- в населённых пунктах - 60 км\час, вне населённых пунктов - 90, если не указано дополнительным знаком требуемая скорость. Теперь же после каждого перекрёстка ставится знак с указанием скорости на 20 км\час меньше, чем в ПДД. А зачем?! Только деньгам расход на сотни тысяч ненужных знаков.
sergey andreev
Так по ПДД зона действия ограничения скорости до пререкрестка, если нет дополнительных указателей. Что мешает повесить к знаку табличку с указанием зоны ограничения в 2-3-4 км, а в конце знак "конец ограничения"? А мешает то, что на установку каждого знака выделяются средства. Освоение бюджета, которое ни на грамм не повышает безопасность.
Sobering
Тут пишется о снижении порога превышения. Дураков полно на дорогах. Правильно размышляют в деле уменьшения аварий и наездов. Плюс то, что полно стало новичков и тех, кто якобы уже научился рулить и думать. Плюс алкаши и т.д.

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