Туризм и География
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Туризм и География

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  • Иван Иванов
    Любить, надо все живое,природу,зверей,птиц а мы скорей стрелять,и ещё испытывают удовольствие от охоты.Ехайте на СВО ...Вспоминая весну. ...
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Охотничье оружие. Стволы с овальной сверловкой

Охотничье оружие. Стволы с овальной сверловкой

﻿﻿В России на протяжении многих лет существовала «серая зона» на стыке гладкоствольного и нарезного оружия — овальный нарез ствола системы Ланкастера Стволы Lancaster быстро стали популярными среди российских охотников из-за простоты приобретения, хороших результатов охоты и низких эксплуатационных расходов.

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