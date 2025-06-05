Охотничье оружие. Стволы с овальной сверловкой

В России на протяжении многих лет существовала «серая зона» на стыке гладкоствольного и нарезного оружия — овальный нарез ствола системы Ланкастера Стволы Lancaster быстро стали популярными среди российских охотников из-за простоты приобретения, хороших результатов охоты и низких эксплуатационных расходов.
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