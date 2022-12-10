Маккейн запомнился, потому что его позиция в отношении России сильно отличалась от позиций других американских политиков

Коллаж25 августа 2018 года в возрасте 81 года скончался американский сенатор Джон Маккейн, что можно назвать так: величайшее неблагожелание России.
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