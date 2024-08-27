В российском РОВД задержанный за распространение порнофильмов выпрыгнул из окна

В Махачкалинском РОВД задержанный за распространение порнографи выпрыгнул из окна третьего этажа. Об этом сообщил председатель Общественной палаты наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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