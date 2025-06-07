Трейлер Женщины-Халк и Енота Ракеты из beat ‘em up Marvel Cosmic Invasion

Трейлер Женщины-Халк и Енота Ракеты из beat ‘em up Marvel Cosmic InvasionАнонсированный в марте beat ‘em up Marvel Cosmic Invasion от Tribute Games и Dotemu обзавелся свежим трейлером с демонстрацией еще двух героев — Женщины-Халк и Енота Ракеты.