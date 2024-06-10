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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple в iOS 18 наконец заменит устаревший протокол SMS на современный RCS Компания App...

Apple в iOS 18 наконец заменит устаревший протокол SMS на современный RCS Компания App...

Apple в iOS 18 наконец заменит устаревший протокол SMS на современный RCSКомпания Apple объявила о решении поддержать протокол RCS (Rich Communication Services) в приложении «Сообщения» начиная с операционной системы iOS 18.

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