Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская продолжают проводить мероприятия по профилактике травматизма

Инспектор ОДН ЛУ МВД России на ст. Москва — Ярославская майор полиции Елена Глебова совместно со специалистом охраны труда Московско-Ярославской дистанции пути Еленой Сучковой и главным инженером ОАО «РЖД» станции Лосиноостровская Евгением Акулиным на железнодорожной станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги и прилегающей к ней территории провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и предотвращение фактов непроизводственного травматизма граждан.