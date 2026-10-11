Медведь сломал дорожный знак и напал на МАЗ на Урале

Водитель успел снять видео. На трассе на границе ХМАО и Свердловской области медведь напал на грузовик МАЗ.
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