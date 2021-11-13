Хитрая тетка, всех обманула. Ну кроме коронавируса

Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. Сама умерла - бог с ней. а скольких заразила?

Сергей Никитин

Забир Халимов Кто и как может подтвердить вакцинирован человек или не вакцинирован? Человек сам только может об этом сказать. Может, вакцина и погубила человека...

ежель чел тяжко заболел,попал в ковидлукойку но утверждает шо ширнулся вакциной...можно проверить его на антитела к 26 типу.ежель их нет...значит прививку не делал. сертификат купил.канеш эт метод не на 100% реакция организма может быть разной и у некоторых вобще не вырабатываются антитела,но таких людей не боле 5 %