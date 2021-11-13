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Хитрая тетка, всех обманула. Ну кроме коронавируса

Хитрая тетка, всех обманула. Ну кроме коронавируса

Преподаватель медакадемии, на минуточку. Тоже поди ее слова все знакомые и родственники разносили в виде "Мне врач сказала не ставить прививку".

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Комментарии
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aleksei МАКАРЕНКОВ
Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. Сама умерла - бог с ней. а скольких заразила?
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13 час.
Сергей Никитин
Забир Халимов
Кто и как может подтвердить вакцинирован человек или не вакцинирован? Человек сам только может об этом сказать. Может, вакцина и погубила человека...
ежель чел тяжко заболел,попал в ковидлукойку но утверждает шо ширнулся вакциной...можно проверить его на антитела к 26 типу.ежель их нет...значит прививку не делал. сертификат купил.канеш эт метод не на 100% реакция организма может быть разной и у некоторых вобще не вырабатываются антитела,но таких людей не боле 5 %
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12 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Из за этих придурков мы все должны испытывать неудобства.
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9 час.

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