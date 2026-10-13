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Утро.ru

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Журналист рассказал, как Зеленский может заплатит за хамство Трампу

Журналист рассказал, как Зеленский может заплатит за хамство Трампу

Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, назвав Дональда Трампа "слабым" политиком, и теперь рискует столкнуться с катастрофическими последствиями этой безрассудной выходки.

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