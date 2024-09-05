Депутат Буцкая поддержала идею законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ОТР прокомментировала инициативу Минюста по разработке законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода.