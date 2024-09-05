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Депутат Буцкая поддержала идею законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода

Депутат Буцкая поддержала идею законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ОТР прокомментировала инициативу Минюста по разработке законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре во время развода.

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