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Тальков и судебная система: почему знаменитости игнорируют процесс по делу об убийстве певца

Тальков и судебная система: почему знаменитости игнорируют процесс по делу об убийстве певца

Тальков и судебная система: почему знаменитости игнорируют процесс по делу об убийстве певца Ольга ВайленкоПочти 35 лет прошло с трагического инцидента в петербургском Дворце спорта «Юбилейный», когда был застрелен Игорь Тальков — звезда российской эстрады, чья смерть потрясла страну.

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