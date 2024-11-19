Тальков и судебная система: почему знаменитости игнорируют процесс по делу об убийстве певца Ольга ВайленкоПочти 35 лет прошло с трагического инцидента в петербургском Дворце спорта «Юбилейный», когда был застрелен Игорь Тальков — звезда российской эстрады, чья смерть потрясла страну.