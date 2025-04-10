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Царьград

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Милорад Додик: Европа в кризисе, либеральный истеблишмент теряет контроль

Милорад Додик: Европа в кризисе, либеральный истеблишмент теряет контроль

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о кризисе в Европе, утрате гражданского доверия к ее лидерам и преследовании популярных политиков, таких как Кэлин Джорджеску и Марин Ле Пен, используя злоупотребления правосудием.

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