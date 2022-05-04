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Бывший министр транспорта Алтайского края признан виновным в получении взятки в особо крупном размере

Собранные  следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему министру транспорта Алтайского края.

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