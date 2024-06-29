Тренер Балахнин призвал футболиста Щетинина оставаться в "Ростове"

Бывший главный тренер "Ростова" и экс-ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин высоко оценил прогресс 22-летнего полузащитника Кирилла Щетинина в составе "Ростова" и призвал его не покидать команду.
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