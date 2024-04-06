Разговор Шойгу и министра обороны Франции вышел из-под контроля: Пришлось вмешаться Макрону

Сегодня 14K прочитали Президент Франции был совершенно неожиданно поражен результатами встречи министров обороны двух стран, которую он сам инициировал.
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