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Добрый Мир

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Разговор Шойгу и министра обороны Франции вышел из-под контроля: Пришлось вмешаться Макрону

Разговор Шойгу и министра обороны Франции вышел из-под контроля: Пришлось вмешаться Макрону

Сегодня 14K прочитали Президент Франции был совершенно неожиданно поражен результатами встречи министров обороны двух стран, которую он сам инициировал.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Гнать этих азиатов в свои аулы из России. Забыли они историю, как эти республики Россия поднимала. Пусть загибаются со своими ослами и овцами.
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7 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.

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