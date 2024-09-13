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Фань Чжэнъи сделал максимум на турнире English Open 2024 (видео)

Фань Чжэнъи сделал максимум на турнире English Open 2024 (видео)

Фань Чжэнъи сделал максимальный брейк 147 очков во втором квалификационном раунде турнира English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Фань Чжэнъи (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 Результаты, турнирная таблица.

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