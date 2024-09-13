Фань Чжэнъи сделал максимум на турнире English Open 2024 (видео)

Фань Чжэнъи сделал максимальный брейк 147 очков во втором квалификационном раунде турнира English Open 2024 в Брентвуде, сообщает WST Фань Чжэнъи (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 Результаты, турнирная таблица.
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