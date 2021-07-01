Необычная история

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Слово джентльмена: сотрудничество с США в космосе обернулось для России предательством наших интересов...

Слово джентльмена: сотрудничество с США в космосе обернулось для России предательством наших интересов...

Кочетов Алексей Слово джентльмена: сотрудничество с США в космосе обернулось для России предательством наших интересов.

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Александр Романченко
"...С тех пор, как Россия и Китай решили сотрудничать в области освоения космоса и строить научную базу на Луне, по всему интернету поползли размышления, что подобный проект не выгоден России, она сама в состоянии всё сделать, а Китай только скопирует (сворует) у нас технологии. Но вот вопрос на засыпку: а США у нас технологии не воруют? Почему мы должны отдавать приоритет в совместном освоении космоса именно США и Европейскому Союзу, а не Китаю? ..."

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