Системы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов РЗСО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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