Ответственность за несанкционированные свалки может появиться в России

По словам инициаторов, это сократит число нарушений по размещению и хранению отходов Депутаты Госдумы направили в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за несанкционированные свалки отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии