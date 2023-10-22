Ксения Собчак поделилась лайфхаком по сохранению молодости

Российская телеведущая и блогер поделилась в сети снимком без макияжа. Фото: Ксения Собчак / соцсети Ксения Собчак рассказала в своем личном блоге, как ей удается сохранять молодость без каких-либо финансовых затрат.
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