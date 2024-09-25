Получив ранение, охотник-якут сутки спасал товарищей от ВСУ под Курском

Военнослужащий из Якутии, который до спецоперации у себя на малой родине был отличным охотником, 24 часа удерживал позиции для прикрытия своих товарищей, поведал историю командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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