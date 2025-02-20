Половина школьников Астрахани планирует уехать, чтобы учиться в других городах

Таковы данные опроса, проведенного среди 11-классников в прошлом году. Их итоги обсудили на дискуссионном мероприятии, которое прошло в Штабе общественной поддержки в рамках образовательной программы наставников «Школа лидеров» Клуба лидеров Астрахани «Дельта.