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ФедералПресс

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При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек: главное за сутки

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек: главное за сутки

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. В результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали 20 человек, Черноморский флот отбивает атаку украинских БПЛА, Израиль убил больше детей, чем погибло во время военных конфликтов во всем мире с 2019 года.

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