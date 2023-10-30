При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек: главное за сутки

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. В результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали 20 человек, Черноморский флот отбивает атаку украинских БПЛА, Израиль убил больше детей, чем погибло во время военных конфликтов во всем мире с 2019 года.