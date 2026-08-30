Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике

«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике В ВСУ гибнут все одинаково, но посмертные почести положены только нацистам Виктор Сокирко Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Численность потерь ВСУ с начала спецоперации оценивается до 3 миллионов человек погибшими и тяжелоранеными.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Иван Пинягин
Иван Пинягин

У них все оплачено и давно уже все поставлено на нужные,, рельсы,, ,потому как уже давно как в Европе так  и на Украине с началом военных действий ,пропал дефицит при  трансплантации  человеческих органов . Управленцы и люди во власти, особенно в странах НАТО, за такой расклад, аплодируют стоя .Бизнес процветает деньги текут рекой! В инете уже появляются ролики где украинская молодежь, с нацистским звериным поведением и мыслями, с радостью уплетают пока  торты и пирожные с формами младенцев и Российских солдат.Плохо то что перевоспитать этих людей ,после 7 лет от рождения ,уже невозможно никому.Это поведение у людей с таким воспитанием останется на всю жизнь и в нормальном обществе ,они смогут жить только в клетке.