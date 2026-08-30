«От борта — и в лузу»: «Азовцев» пакуют в гробы, изготовленные на бильярдной фабрике В ВСУ гибнут все одинаково, но посмертные почести положены только нацистам Виктор Сокирко Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Зимовский Численность потерь ВСУ с начала спецоперации оценивается до 3 миллионов человек погибшими и тяжелоранеными.
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Вот уж кого ни в грамм не жалко, так это "хер-роив"! Жалеть можно ЛЮДЕЙ, но не НЕлюдей!
Сложно зеле придётся в аду. Все нацистские зомби придут его поджаривать. 😉
Если ещё есть желающие отдавать почести погибшим неонацистам на Украине, придётся воевать, пусть делают предварительные заказы на гробы.
Ни одной бандеровской твари в живых оставлять нельзя. Зараза разъест снова все и вся.
Но ведь бывают и хорошие хохлы. Да, бывают и поэтому хорошие хохлы в хороших гробах, а плохие - в плохих
Да хоть на станции очистки отходов, лишь бы побольше и почаще клепали для них ящики...
ДА и флаг ИУДЫ на всех кладбищах...
Вот ОНА цена за ПРЕДАТЕЛЬСТВО! И ПРОЩЕНИЯ не будет!
Больше гробов им... Хороших и разных... А вообще-то такой мрази, как "навозцы" место в выгребной яме...
У них все оплачено и давно уже все поставлено на нужные,, рельсы,, ,потому как уже давно как в Европе так и на Украине с началом военных действий ,пропал дефицит при трансплантации человеческих органов . Управленцы и люди во власти, особенно в странах НАТО, за такой расклад, аплодируют стоя .Бизнес процветает деньги текут рекой! В инете уже появляются ролики где украинская молодежь, с нацистским звериным поведением и мыслями, с радостью уплетают пока торты и пирожные с формами младенцев и Российских солдат.Плохо то что перевоспитать этих людей ,после 7 лет от рождения ,уже невозможно никому.Это поведение у людей с таким воспитанием останется на всю жизнь и в нормальном обществе ,они смогут жить только в клетке.