Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела о смерти несовершеннолетнего в Республике Татарстан

В средствах массовой информации обсуждаются обстоятельства смерти 16-летнего подростка. Несовершеннолетний накануне обращался в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации было отказано.
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