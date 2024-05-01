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Кристапс Порзингис пройдет повторное обследование через неделю

Главный тренер «Бостона» Джо Мазулла сообщил, что Порзингис будет обследован через неделю. Центровой «Селтикс» пропустит оставшуюся часть серии первого раунда плей-офф против «Хит» (3-1) и начало следующей серии.

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