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Греф предупредил о «волне банкротств» в российской экономике

Греф предупредил о «волне банкротств» в российской экономике

МОСКВА (ИА Реалист). 4 сентября глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума заявил о «волне неплатёжеспособности» и банкротств в различных секторах российской экономики.

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