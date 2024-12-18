«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы в Кубке НБА. Риверс принял это решение после общения с Хэмом

«Бакс» отказались от шампанского и сигар после победы над «Тандер» в финале и завоевания трофея. Главный тренер «Милуоки» Док Риверс принял это решение после общения с ассистентом Дарвином Хэмом, который в прошлом сезоне привел к победе в турнире «Лейкерс».