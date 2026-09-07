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"Этажи": переплата по ипотеке за квартиру по цене 10 млн составит 36 млн рублей

"Этажи": переплата по ипотеке за квартиру по цене 10 млн составит 36 млн рублей

При покупке квартиры за 10 млн рублей с первоначальным взносом 20% переплата по рыночной ипотеке на 30 лет составит около 36,3 млн рублей.

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