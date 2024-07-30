ФСИН опровергла слухи о винирах за 800 тысяч для члена банды «Цапков» Алексеева

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области России выступило с опровержением слухов, что Владимир Алексеев, член банды Цапков, находящийся на пожизненном заключении, совершил операцию по установке виниров (прим.
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