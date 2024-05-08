В Нижнем Новгороде выпал снег

В Нижнем Новгороде и области в ночь на среду, 8 мая, выпал снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела метеорологических прогнозов «Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ольгу Мокееву.