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Алимханулы: «Когда соберу все титулы в своем дивизионе, то устрою бой года»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы рассказал о карьерных планах. «Когда я соберу все титулы в моем дивизионе, вы все знаете, с кем я буду драться.

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