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Русская весна

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Информация о Джонсоне в атакованном поезде является фейком украинских СМИ, подтверждают FT и Der Spiegel

Информация о Джонсоне в атакованном поезде является фейком украинских СМИ, подтверждают FT и Der Spiegel

По данным западных СМИ, информация о том, что на Западной Украине был атакован поезд с европейскими политиками, является фейком.

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