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Око Омана

Око Омана

На вечно кипящем Ближнем Востоке есть оазисы стабильности, мира и процветания. Но не процветания золотых машин саудовской правящей семейки или дубайской роскоши небоскребов.

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