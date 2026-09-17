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Регион 29

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В Онеге экс-начальницу почты осудили на 6,5 года за хищение 8 млн рублей и поджог

В Онеге экс-начальницу почты осудили на 6,5 года за хищение 8 млн рублей и поджог

Трое фигурантов получили от четырех до шести с половиной лет колонии общего режима.В Онеге троих человек осудили за хищение денег из почтового отделения и поджог, который должен был скрыть образовавшуюся недостачу.

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