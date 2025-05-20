В "Нанософт" рассказали о внедрении отечественного софта в разные сферы бизнеса

Импортозамещение в российской ИТ-отрасли уже не остановить. Российские вендоры, работавшие над созданием инженерного софта еще до эпохи импортозамещения и имевшие в своем арсенале конкурентоспособные продукты, получили стимул к их развитию.
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