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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде о «Спартаке»: «Мы боремся за чемпионство и Кубок. У нас хорошая команда и есть все основания для этого»

Нападающий « Спартака » Манфред Угальде заявил, что считает свою команду претендентом на чемпионство.

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