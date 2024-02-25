Армия России продолжает наступление: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 25 февраля 2024 года Юлия СоколоваКиевская инфопомойка юниан заявила, что Ласточкино ничего не стоит, поскольку населенный пункт был полностью дотационным.
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