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МОСИНФОРМ

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Багреева: в Москве растет спрос на ИТ-специалистов, производственные и креативные профессии

Багреева: в Москве растет спрос на ИТ-специалистов, производственные и креативные профессии

Москва подготовила прогноз кадровой потребности города до 2033 года, основанный на прямом диалоге со столичными работодателями из ведущих отраслей городской экономики.

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