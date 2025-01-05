Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Nik Nik
    Это вроде нормально, он президент США... скоро будет.Названо одно «но»...
  • Наталия
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    Пиздит! Депутаты всегда врут!!!!Депутат Журова ра...

Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса.

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Комментарии
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Людмила
... а почему не геринг ?!
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Якудза подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам за геноцид народа Украины.&quot;                                    Имея столько дворцов в разных странах, он просто выедет в критический момент на новое место жительства. Но вряд ли к нему не возникнут вопросы у тех людей, которые потеряли на этой бойне своих родственников, имущество, смысл жизни... И охрана и пластическая хирургия вряд ли помогут...
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11 час.
М
ММ
Погибнуть от пули для Зели слишком легкая участь! Пусть берет пример с Муссолини. И желательно на майдане!
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2 час.

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