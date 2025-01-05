ВМ

Владимир Минаков

"Якудза подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам за геноцид народа Украины." Имея столько дворцов в разных странах, он просто выедет в критический момент на новое место жительства. Но вряд ли к нему не возникнут вопросы у тех людей, которые потеряли на этой бойне своих родственников, имущество, смысл жизни... И охрана и пластическая хирургия вряд ли помогут...