Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса.
Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая
Комментарии
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Людмила
... а почему не геринг ?!
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Якудза подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам за геноцид народа Украины." Имея столько дворцов в разных странах, он просто выедет в критический момент на новое место жительства. Но вряд ли к нему не возникнут вопросы у тех людей, которые потеряли на этой бойне своих родственников, имущество, смысл жизни... И охрана и пластическая хирургия вряд ли помогут...
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11 час.
М
ММ
Погибнуть от пули для Зели слишком легкая участь! Пусть берет пример с Муссолини. И желательно на майдане!
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2 час.
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