Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Чтобы компенсировать потерю дунайских зерновых коридоров, Зе-команда пытается окружить Энергодар ударом с юга Александр Ситников Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив Самостийные СМИ публикуют «ужасающие кадры последствий прилета вражеских дронов по Одесской области» и сообщают, что «порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены».
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