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Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены: ВСУ «ответили» десантом на остров Казацкий

Чтобы компенсировать потерю дунайских зерновых коридоров, Зе-команда пытается окружить Энергодар ударом с юга Александр Ситников Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив Самостийные СМИ публикуют «ужасающие кадры последствий прилета вражеских дронов по Одесской области» и сообщают, что «порты в Измаиле и Килии полностью уничтожены».

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Комментарии
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59
Всех в утиль!
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10 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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9 час.
Юрий Золотарев
До чего же эти бандеро-сволочи НАДОЕЛИ всем нормальным людям!!!
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9 час.

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