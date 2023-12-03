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    Что за бред пишет автор??Тайные переговоры...
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Тайные переговоры России и Украины: Путин не возражает

Тайные переговоры России и Украины: Путин не возражает

Россия и Украина начали тайные мирные переговоры, о чем заявил американский журналист Сеймур Херш. По его словам, Герасимов и Залужный ведут переговоры в обход Зеленского, который, по их мнению, может быть отправлен в «поездку на Карибы», если будет препятствовать.

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Комментарии
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ИШ
Игорь Шалаев
Что за бред пишет автор??
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