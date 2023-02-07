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Россия XX века в песенном творчестве - 31

Россия XX века в песенном творчестве - 31

выпуск 1 ,  выпуск 2 ,  выпуск 3 , выпуск 4 , выпуск 5 , выпуск 6 , выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9 , выпуск 10 , выпуск 11 , выпуск 12 , выпуск 13 , выпуск 14 ,  выпуск 15 , выпуск 16 , выпуск 17 , выпуск 18 , выпуск 19 , выруск 20 , выпуск 21 ,  выпуск 22 , выпуск 23 ,  выпуск 24 , выпуск 25 , выпуск 26 ,  выпуск 27 , выпуск 28 , выпуск 29 , выпуск 30 ,      Нателла Болтянская - Natella Boltyanskaya   Нате́лла Саве́льевна Болтя́нская (Киперма́н) - российский автор-исполнитель, ведущая программы «Авторская песня» на радиостанции «Эхо Москвы».

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