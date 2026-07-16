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Крымская газета

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В Крыму за две недели зарегистрировали первую в году тройню и пять двоен

В Крыму за две недели зарегистрировали первую в году тройню и пять двоен

В Крыму в период предыдущих двух была зарегистрирована первая и пока единственная тройня на полуострове, регистрацию малышей провёл Евпаторийский городской отдел ЗАГС, это девочки с именами Анна, Юлия и Екатерина.

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