В Крыму за две недели зарегистрировали первую в году тройню и пять двоен

В Крыму в период предыдущих двух была зарегистрирована первая и пока единственная тройня на полуострове, регистрацию малышей провёл Евпаторийский городской отдел ЗАГС, это девочки с именами Анна, Юлия и Екатерина.
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