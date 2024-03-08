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Аргументы недели

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Ирландский евродепутат Уоллес: западные компании дешево скупают землю на Украине

Ирландский евродепутат Уоллес: западные компании дешево скупают землю на Украине

Крупные западные компании активно скупают землю на Украине, причем очень дешево. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в социальной сети X о том, что американсие и европейские корпорации приобретают земли в западной части Украины за копейки.

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