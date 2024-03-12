Отдай 35 тыс. евро за машину, и плати ежемесячно за климат-контроль и подключение смартфона. Представлен Audi A3 2025

Audi явила миру модель Audi A3 образца 2025 года. Внешне машина изменилась не сильно: появилась новая шестиугольная решетка радиатора и светодиодные/матричные фары, увеличились воздухозаборники в переднем бампере, логотип переехал на «нос», а сзади новый бампер в духе модели RS3.